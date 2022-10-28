На челябинской трассе заработает новый светофор

Фото: пресс-служба министерства дорог и транспорта Челябинской области
На трассе М5 в Челябинской области заработает новый светофор. Как уточнили в региональном миндортрансе, объект установят в районе КПП военного городка.
— На автомобильной дороге Чебаркуль-Мисяш, в районе КПП военного городка, заработает светофор Т-1. Это состоится в ближайшую субботу, 29 октября. Обратите внимание и соблюдайте ПДД, — объяснили в пресс-службе министерства.
Подобные светофоры устанавливают в тех местах, где пересекаются транспортные и пешеходные потоки. Кроме того, также обустроена территория пересечения светофора.
Ранее на 18 км автодороги Западный обход Челябинска произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, один из водителей скончался на месте аварии.
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