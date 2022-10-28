На фронт начнут брать только добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Во всех регионах России, в том числе и в Челябинской области, завершилась частичная мобилизация. Об этом в пятницу, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.
— Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание по призыву 300 тысяч выполнено, — сообщил Сергей Шойгу.
Министр обороны также добавил, что в дальнейшем никаких заданий не планируются. Военные комиссариаты будут комплектовать войска, принимая только добровольцев и кандидатов на прохождение контрактной службы.
Ранее военком Челябинской области Андрей Максуров подчеркнул, что после окончания частичной мобилизации в регионе престанут выдавать повестки. При этот какой-либо второй волны призыва не планируется.
В ходе частичной мобилизации из военных частей вернули домой около 200 южноуральцев. По словам Андрея Максурова, основная причина была связана с медицинскими показаниями. Около 20 человек из мобилизованных являлись отцами, у которых трое и более детей.
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