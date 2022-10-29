Побьет ли рекорд высоты? В нацпарке «Зюраткуль» снова начал расти ледяной фонтан

Фото: турклуб "ЮУрТА"

В Челябинской области вновь начал образовываться ледяной фонтан. Необычная достопримечательность появляется каждый год в национальном парке «Зюраткуль»: внушительный столб из голубоватого льда растет всю зиму и достигает в высоту порой до 16 метров.

В этом году льдом пока покрылось только «основание» фонтана, густо обросли сосульками растущие поблизости кусты. Каждый раз ледяной фонтан отличается по высоте и форме от предыдущего. Каким будет новый, станет ли он самым высоким, определит погода. На структуру ледяных фигур влияет и ветер, и перепады температур.

Фото: Марина Фомина

Как рассказали в региональном «Агентстве международного сотрудничества», завораживающий голубоватый оттенок фонтан приобретает из-за чистоты образующей его воды. Лед нарастает не над простым источником, а над артезианской скважиной. Ее в 1976 году пробурили геологи, проводившие разведку. Они не ожидали, что наткнутся на поток подземных вод. Скважину попытались закрыть, но напор воды оказался столь сильным, что заглушка не выдержала. В результате вместо того, чтобы просто вытекать из скважины, вода забила через заглушку вертикально вверх.

К фонтану, который расположен у подножия горы Большой Уван, регулярно приезжают туристы. Некоторые лаже пытаются вскарабкаться на ледяную громаду.

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