Женихи в форме и невесты без белых платьев: в Чебаркуле четыре женщины вышли замуж за мобилизованных

Мобилизованные были в форме. Фото: пресс-служба администрации Чебаркуля.

В Чебаркуле четверо мобилизованных, которые сейчас проходят боевое слаживание, поженились на своих возлюбленных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Женщины и гости приехали из разных городов. Невесты не успели купить белые платья. А вот гости пришли с красивыми букетами.

– Сразу несколько новоиспеченных семей получили свидетельство о браке. Женихи в военной форме и невесты без традиционных праздничных нарядов поклялись друг другу в любви и верности, – сообщили в пресс-службе администрации Чебаркуля.

Также в мэрии сообщили, что заявки на регистрацию браков с участием мобилизованных уже собирают на следующую неделю.

Напомним, 26 октября в Чебаркульской танковой дивизии, где сейчас проходит боевое слаживание, заключили брак 21 мобилизованный со своими любимыми женщинами.

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