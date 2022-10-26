В Чебаркульской дивизии более 20 мобилизованных поженились в период боевого слаживания

Мобилизованные стараются быстрее заключить брак перед отправкой на фронт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Чебаркульской танковой дивизии, где сейчас проходит боевое слаживание, успели заключить брак 21 мобилизованных. Об этом сообщили в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Объявленная президентом России частичная мобилизация является особым обстоятельством, при котором можно заключить брак в день подачи заявления. Поэтому призванные на военную службу южноуральцы стараются быстрее сыграть свадьбу перед отправкой на фронт.

Ранее губернатор Челябинской области поручил выплатить по 50 тысяч рублей каждому мобилизованному. Кроме того, их семьи получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Глава региона обратил внимание, чтобы помощь оказывалась как можно быстрее, без лишней бюрократии.

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