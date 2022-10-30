Фо бо, японские пельмени и нэм чуои: в Челябинске откроется сетевое кафе вьетнамской кухни «Дед ХО»

В кафе будет вьетнамская кухня. Фото: dedho.ru

В Челябинске скоро откроется аутентичное кафе вьетнамской кухни «Дед ХО». Гостей будут привлекать необычными блюдами: фо бо, японские пельмени гедза, бун том. Но будут и не такие диковинные угощения: шаверма и салаты.

В центре Челябинска, улица Карла Маркса, 81, уже повесили минималистичную вывеску. Когда будет открытие, пока не сообщают. Но на сайте кафе уже появилась геолокация Челябинск.

Этим летом на улице Карла Маркса открылось кафе бурятской и монгольской кухни «Хаан Буз».

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