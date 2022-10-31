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НовостиПроисшествия31 октября 2022 11:11

Количество пострадавших при опрокидывании автобуса в Челябинской области выросло до 24

В минздраве рассказали о состоянии попавших ДТП вахтовиков
Елена КОЛЧИНА
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Челябинской области выросло до 24 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Ранее сообщали о 13 пострадавших.

— Госпитализированы и находятся под пристальным наблюдением медиков 4 пациента. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение, — уточнили в минздраве.

Напомним, авария произошла ранним утром 31 октября. Автобус ехал из Костаная в Екатеринбург, вез на вахтовую работу жителей Казахстана. В Кунашакском районе автобус вылетел в кювет и опрокинулся. После ДТП все конструкции машины перекосило. Аварии мог поспособствовать начавшийся утром в Челябинской области снегопад.

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