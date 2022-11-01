В Челябинской области сделали снеговиков из первого снега

Фото: «Подслушано в Снежинске» / ВКонтакте

Жители Челябинской области публикуют в соцсетях фотографии снеговиков, которые люди успели собрать из первого снега.

— После небольшого утреннего снегопада во дворах уже начали появляться радостные снеговики. И грязевики, — пишут пользователи группы «Подслушано в Снежинске» во ВКонтакте.

Это могут быть и не последние снеговики. Как говорят синоптики, схожие снегопады в Челябинской области ожидаются практически всю неделю.

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