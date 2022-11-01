На главной площади Челябинска появятся дельфины, пальмы и затонувший корабль за 10 млн рублей

Русалка, елка и светодиодный полярный медведь. Иллюстрация из документации аукциона

В Челябинске в строительство и содержание новогоднего ледового городка на площади Революции готовы вложить 10 млн рублей. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который возьмет на себя сооружение ледяных скульптур и украшенных гирляндами арт-объектов. Аукцион пока только в стадии подачи заявок, теоретически стоимость работ при торгах может снизиться.

Иллюстрация из документации аукциона

От подрядчика требуют подготовить городок к открытию не позднее 22 декабря, а затем следить за его состоянием. Контролировать сохранность ледяных скульптур, фотозон и прочего убранства нужно максимум до 28 февраля. Если зима окажется теплой, ледовый городок могут закрыть и раньше.

Медузы, елочные шарики, акулы и кораблекрушение. Иллюстрация из документации аукциона

Темой праздничного городка в этот раз выбрали «Ледяной аквариум». Но изображениями рыб и водорослей ограничиваться не собираются. В опубликованном на портале госзакупок проекте — ледяные пальмы, дельфины, пираты, заяц-капитан, оседлавшая морского конька русалка, фантастические морские чудища, сундуки с сокровищами и даже затонувший корабль.

Иллюстрация из документации аукциона

Среди всех этих экзотических образов нашлось место скульптурам Деда Мороза со Снегурочкой и нескольким огромным елочным игрушкам со светодиодами. На площади появятся традиционные горки, лабиринт и елка в центре шатра из гирлянд.

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