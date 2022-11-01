Из Челябинской области в 2023 году запустят 22 субсидируемых авиарейса

За осуществление субсидируемых рейсов из Челябинска будут отвечать пять авиакомпаний Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых авиарейсов из Челябинской области на 2023 год. Полеты будут осуществлять пять авиакомпаний по 22 маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.

В следующем году из Челябинска можно будет улететь в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск. Еще пять субсидируемых рейсов запланированы из Магнитогорска в Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань. Также появились два новых направления из Челябинска – в Тюмень и Нижневартовск.

Деньги на субсидируемые маршруты выделят из федеральных и региональных бюджетов. В программе принимают участие практически все регионы РФ.

Напомним с 30 октября челябинский аэропорт перешел на зимние расписание. По сравнению с прошлым сезоном, самолеты станут чаще летать в Астрахань и Норильск (по 2 рейса в неделю), Омск (3 рейса) и Новосибирск (12 рейсов). В Казань еженедельно будет по 4 вылета.

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