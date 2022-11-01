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НовостиОбщество1 ноября 2022 12:07

Из Челябинской области в 2023 году запустят 22 субсидируемых авиарейса

Рассказываем, в какие крупные города можно будет улететь самолетом
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
За осуществление субсидируемых рейсов из Челябинска будут отвечать пять авиакомпаний

За осуществление субсидируемых рейсов из Челябинска будут отвечать пять авиакомпаний

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых авиарейсов из Челябинской области на 2023 год. Полеты будут осуществлять пять авиакомпаний по 22 маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.

В следующем году из Челябинска можно будет улететь в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск. Еще пять субсидируемых рейсов запланированы из Магнитогорска в Новосибирск, Самару, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань. Также появились два новых направления из Челябинска – в Тюмень и Нижневартовск.

Деньги на субсидируемые маршруты выделят из федеральных и региональных бюджетов. В программе принимают участие практически все регионы РФ.

Напомним с 30 октября челябинский аэропорт перешел на зимние расписание. По сравнению с прошлым сезоном, самолеты станут чаще летать в Астрахань и Норильск (по 2 рейса в неделю), Омск (3 рейса) и Новосибирск (12 рейсов). В Казань еженедельно будет по 4 вылета.

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