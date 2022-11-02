В Челябинской области построят больницу, запланированную при прошлом губернаторе

Строительство запланировали еще при экс-губернаторе Борисе Дубровском
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
К 2024 году в Златоусте планируют открыть новую крупную больницу. Документ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.
— Утвердить прилагаемые изменения в перечень объектов капитального строительства. Срок ввода в эксплуатацию больничного комплекса на 650 коек в Златоусте — 2024 год, — указано в документе.
Интересно то, что впервые о проекте пошли разговоры еще семь лет назад в 2015 году. Тогда Челябинской областью управлял Борис Дубровский.
Ранее в Челябинске приняли решение закрыть на ремонт детский травмпункт на проспекте Ленина, 38. Специалисты отделения продолжат вести свою работу в другом учреждении.
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