В Челябинской области построят больницу, запланированную при прошлом губернаторе

Строительство запланировали еще при экс-губернаторе Борисе Дубровском Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 2024 году в Златоусте планируют открыть новую крупную больницу. Документ об этом опубликован на официальном сайте правовой информации.

— Утвердить прилагаемые изменения в перечень объектов капитального строительства. Срок ввода в эксплуатацию больничного комплекса на 650 коек в Златоусте — 2024 год, — указано в документе.

Интересно то, что впервые о проекте пошли разговоры еще семь лет назад в 2015 году. Тогда Челябинской областью управлял Борис Дубровский.

Ранее в Челябинске приняли решение закрыть на ремонт детский травмпункт на проспекте Ленина, 38. Специалисты отделения продолжат вести свою работу в другом учреждении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru