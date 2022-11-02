Челябинский депутат Госдумы с фронта пожаловался в ФАС на цены на снаряжение

Депутат возмутился ростом цен на снаряжение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Голиков, депутат Госдумы от Челябинской области, находясь на фронте, отправил запрос в антимонопольную службу из-за роста цен на снаряжение. Об этом написал сам депутат в своих соцсетях.

— Что касаемо резкого увеличения стоимости на обмундирование и технику, подготовил и отправил запрос в антимонопольную службу РФ. Считаю, наживаться на здоровье и жизни бойцов это преступление. Надеюсь, что бизнес, который необоснованно повышает, цены это поймет, — пишет Голиков.

Кроме того, депутат также поблагодарил тех челябинцев, которые собирают мобилизованным гуманитарную помощь. По мнению Голикова, это поможет им выполнить боевую задачу.

В Челябинске также продолжается акция «Носки солдату», в рамках которой неравнодушные челябинцы приносят носки для солдат на передовой. Ранее КП-Челябинск рассказали о том, что еще южноуральцы передают призывникам с теплыми вещами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru