Челябинский депутат Госдумы с фронта пожаловался в ФАС на цены на снаряжение

Депутат возмутился ростом цен на снаряжение
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Олег Голиков, депутат Госдумы от Челябинской области, находясь на фронте, отправил запрос в антимонопольную службу из-за роста цен на снаряжение. Об этом написал сам депутат в своих соцсетях.
— Что касаемо резкого увеличения стоимости на обмундирование и технику, подготовил и отправил запрос в антимонопольную службу РФ. Считаю, наживаться на здоровье и жизни бойцов это преступление. Надеюсь, что бизнес, который необоснованно повышает, цены это поймет, — пишет Голиков.
Кроме того, депутат также поблагодарил тех челябинцев, которые собирают мобилизованным гуманитарную помощь. По мнению Голикова, это поможет им выполнить боевую задачу.
В Челябинске также продолжается акция «Носки солдату», в рамках которой неравнодушные челябинцы приносят носки для солдат на передовой. Ранее КП-Челябинск рассказали о том, что еще южноуральцы передают призывникам с теплыми вещами.
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