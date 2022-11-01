Иконы и варежки для автомата: что вместе с носками приносят неравнодушные челябинцы для солдат передовой

Фото: предоставлено КП-Челябинск

С любовью вяжут сами. Покупают, тщательно выбирая. Цель одна – согреть теплыми носками солдат на передовой. Холода близко. Это понимают и спешат помочь гимназии, реабилитационные центры, техникумы-интернаты Челябинска и области. Сплотились в желании поддержать бойцов и сотрудники таможни, и бизнесмены. Все как один говорят: благое дело будут продолжать. А мы уже готовимся к отправке всей собранной помощи на фронт.

О новых участниках акции «Носки солдату» и их неоценимом вкладе – в материале журналиста КП-Челябинск.

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ – ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Позаботились о руках – сами связали специальные варежки-перчатки. Два в одном – чтобы и тепло, и удобно держать автомат.

Внимание к деталям – большой и указательный пальцы не будут стеснены Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Взглянули на акцию шире, творчески подошли к делу сотрудники челябинского техникума-интерната инвалидов им. И.И. Шуба. И не забыли о ногах – принесли в редакцию большие пакеты и коробку, доверху набитые теплыми носками.

В одиночку тут не справиться – заносили с нашей помощью Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Коробку поставила в кабинете – и сразу начали нести. Все откликнулись: и сотрудники, и их дети, и, конечно, воспитанники. И на себя мерили, и смотрели, чтобы тянулось, – рассказывает специалист по кадрам техникума-интерната Евгения Мягких. – Носки тоже есть вязаные. Все думали, налезут ли берцы с ними. Решили докупить потоньше, но тоже теплые и приятные к телу.

Вместе с вещами – десятки таких же теплых фронтовых писем-треугольников. Внутри – пожелания вернуться с победой. И рисунки. Некоторым деткам, говорит Евгения, из-за инвалидности трудно выражать мысли. Но они все равно не остались в стороне – взяли в руки краски и карандаши.

«Здравствуйте, наши дорогие!» – частички тепла от воспитанников и детей сотрудников Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Быть в стороне – не смогли и в Копейском реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью. Всем коллективом собрали коробку тепла.

– Чтобы ребята наши грелись. Купили носки. Везде все говорят и помогают, и мы не смогли пройти мимо такой акции. Даже разговоров не было, только бросили клич – и все собрали, – с гордостью за коллег подчеркивает сотрудница центра. – Пусть наши ребята будут в тепле, и быстрее возвращаются домой. С победой.

Внутри – ценные на передовой теплые носки Фото: Дарья МАРКОВА

4 больших коробки и не меньше 20 мешков – столько гуманитарной помощи собрали в челябинской гимназии №96. И всего за две недели. Инициатива учителя иностранных языков и классного руководителя Анастасии Басарыгиной вместе со своими десятиклассниками помочь солдатам буквально «заразила» всю гимназию – от младших до старших классов. Отклик был огромный, и дети, и родители жаждали помочь.

Скоро отправка – гуманитарная помощь от гимназии уже на складе. Фото: Сергей Чуркин

– Изначально собирали теплые носки и открытки со словами поддержки, потом ребята начали приносить все, что связано с теплом – стельки, шапки, балаклавы. Хотелось внести свой вклад, подбодрить и вещами, и теплым словом.

Равнодушных не было – класс за классом объединилась вся гимназия. Фото: Сергей Чуркин

Вдобавок ученики записали видеоролик солдатам – поддержать боевой дух. Отклик был всеобщий, поэтому в гимназии нацелены продолжать благое дело – будут и дальше помогать военным. И ждать, чтобы помощь дошла быстрей. Это будет уже скоро – до отправки всех собранных вещей в рамках акции «Носки солдату» осталось несколько дней. Первая партия уже комплектуется на складе.

ВРЕМЯ СЛОЖНОЕ – НАДО ПОМОГАТЬ

Вязали вечерами после работы, спешили успеть к первой отправке – порядка 20 пар теплых носков навязали крючками сотрудницы-рукодельницы из челябинской таможни. В работу включились 5 женщин. Остальные таможенники носки покупали. За 10 дней набралось две коробки.

Главный инспектор отдела Ольга Манченко – одна из тех, кто вязал носки своими руками Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Мы были едины. Отозвались сотрудники из разных структурных подразделений. Все прекрасно понимают, что сейчас сложное время. И стараются хоть как-то помочь нашим бойцам на передовой. Мы будем оказывать поддержку на постоянной основе. Нам это не сложно, наоборот – очень приятно, – отмечает начальник учетно-регистрационного отделения Ольга Румянцева.

Сотрудники челябинской таможни присоединились и к акции «Народного фронта» – уже отправили солдатам и жителям новых территорий России 3,5 тонны гуманитарной помощи (фургоны с мукой, макаронами). Последняя партия обошлась в 60 тыс. рублей.

Это не все – челябинские таможенники хотят помогать и дальше Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Сплотились в желании помочь и бизнесмены. Комплекты термобелья, предметы первой необходимости, иконы с изображением полководца Александра Невского и пояса-обереги с молитвой – все это передала солдатам передовой группа компаний Jeternel.

– Считаем своим долгом поддержать наших земляков, кто отстаивает наши интересы и право на будущее, – объясняет решение директор группы компаний Ирина Байбурина. – Сейчас судьба нашей страны, зависит от каждого из нас, мы должны показать свою любовь, заботу и благодарность тем, кто ежеминутно рискует жизнью, защищая интересы нашей Родины. Каждого бойца ждем домой целым и невредимым, верим в Победу, с нами Бог.

Собрано и упаковано – солдатам от Jeternel. Фото: предоставлено КП-Челябинск

ЮЖНЫЙ УРАЛ – ФРОНТУ: КАК ПОМОГАЮТ МОБИЛИЗОВАННЫМ?

Владелец ветклиники пожертвовал крупную сумму военным уже во второй раз – она пошла на покупку самого необходимого для фронта. Недавно мы получили крупную помощь от прихожан челябинских храмов. Коробок и пакетов для солдат было столько, что заносили всей редакцией.

Поучаствовали в акции также детские дома и интернаты со всей Челябинской области – собрали много носков и теплых слов для солдат.

Родители погибшего в спецоперации челябинца собрали помощь солдатам передовой в надежде спасти им жизнь.

Женщины-волонтеры объединились, чтобы шить теплые вещи солдатам. Первую партию весом больше тонны уже отправили из Челябинска. Озерским швеям-волонтерам содействует Кыштымская трикотажная фабрика – совместно отшивают боксеры и футболки для мобилизованных. Партию из 1000 штук заказала мэрия Озерска, предоставив ткань.

Жители другого закрытого города – Снежинка – передали военным фары для БТР, тепловизор и медицинские средства.

Помогают челябинцы мобилизованным и прямо в зоне спецоперации. Волонтеры «Пищи жизни» накормили солдат-земляков на Донбассе. Порции съели в охотку.

«Комсомольская правда-Челябинск» и розничная сеть киосков «Вечерний Челябинск» продолжают акцию «Носки солдату». Их можно связать самим, а можно приобрести в магазине. Куда нести помощь – рассказываем тут.

Носки, казалось бы, такая мелочь. Но на передовой – это отдельная валюта. Насколько солдатам важно держать ноги в тепле – из первых уст узнали на пресс-конференции «Комсомольской правды».

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