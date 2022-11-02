В Челябинской области установилась непогода

В регионе ожидаются дожди и мокрый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области до конца недели задержится непогода. Как предупреждают синоптики регионального гидрометцентра, в регионе ожидаются дожди и мокрый снег.

— С 2 по 5 ноября в Челябинской области ожидается облачная погода. В большинстве районов могут быть небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, — указано в прогнозе.

Кроме того, сегодня, 2 ноября, ожидается сильная гололедица. Температура днем также будет держаться ниже нуля.

Ранее в Челябинске юные туристы закрыли летний сезон. Состязания на туристической полосе препятствий собрали около сотни школьников из объединений Станции юных туристов.

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