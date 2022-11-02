В Челябинской области полицейский спас примерзшего ко льду на озере лебедя

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Чесменском районе спасли попавшего в беду лебедя.

Первым птицу заметил участковый уполномоченный Иван Григорьев. Полицейский объезжал закрепленную за ним территорию, когда обратил внимание на шум на озере Светлое. На водоеме собралась стая лебедей. Птицы кричали и хлопали крыльями.

Участковый заинтересовался и подъехал к озеру поближе. Оказалось, что один из шести лебедей в стае не может пошевелиться.

— Полицейский сделал вывод, что лебедь примерз ко льду, а остальные птицы пытались своими криками привлечь внимание, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Сперва участковый хотел сам вызволить лебедя, но пока еще тонкий лед на озере грозил проломиться под ногами человека. Тогда сотрудник полиции позвонил в МЧС.

Полицейский и спасатели взяли лодку, вместе добрались до лебедя и вызволили из ледяного плена. Правда, к тому времени пернатый уже сильно ослаб, сил улететь с озера ему не доставало.

Птицу решили пока оставить у людей. Сейчас за лебедем присматривает дире ктор одного из подразделений Чесменского музея.

Всего несколькими днями ранее в Челябинской области спасли лебедя, который сильно пострадал защищая потомство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru