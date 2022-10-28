Пострадал, защищая потомство: в Челябинской области спасли тяжело раненого лебедя

Вернуться в дикую природу лебедь уже не сможет. Фото: Минэкологии Челябинской области
В Челябинской области спасли раненого лебедя. Его нашли на озере возле деревни Кирса.
— По словам охотинспектора, вероятнее всего, лебедь пострадал при защите потомства от хищника, и с полученной травмой жить теперь сможет, к сожалению, только в неволе, — рассказали в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.
Жители были обеспокоены судьбой птицы. Специалисты неоднократно пытались поймать лебедя, но сделать это удалось лишь вчера. Помогали егеря Верхнеуральского отделения Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области.
— Через несколько часов после того, как горделивый представитель самых крупных водоплавающих птиц был пойман, его передали на реабилитацию в фонд зоозащиты «Спаси меня», — рассказали в Минэкологии.
На Южном Урале часто приходится помогать лебедям, попавшим в беду.
Так, на прошлой неделе в Чебаркульском районе выпустили краснокнижного лебедя. До этого птица была ранена. Благодаря волонтерам и ветеринарам, ее удалось вылечить и дать возможность полноценной жизни.
А на водоеме под Магнитогорском нашли трех белых лебедей, которые остались жить, несмотря на грядущие холода. Местные жители в соцсетях просили помощи со спасением птиц — у одной из них нет крыла.
Лебедя с раненой лапкой недавно спасли в челябинских садах. Его также передали в центр зоозащиты Карена Даллакяна «Спаси меня» на реабилитацию.
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