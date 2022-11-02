В убийстве младенца подозревается мать. Фото: google.com/maps

В поселке Полетаево обнаружили тело месячного младенца. Сейчас правоохранительные органы работают с матерью.

Источник сообщает, что ребенок умер дома.

В следственном комитете по Челябинской области сообщили, что на мать завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла 9 октября. Месячный ребенок лежал в кроватке на животе, когда мама ушла в другую комнату. Когда она вернулась, сын уже не дышал.

— По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия, то есть перекрытие дыхательных путей матрасом, — пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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