Младенец задохнулся, когда спал в кроватке на животе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Полетаево Сосновского района нашли труп младенца. Об этом КП-Челябинск стало известно из собственных источников. Трагедия случилась еще 9 октября — тогда мать оставила своего месячного сына без присмотра. Мальчик лежал в кровати на животе и в итоге задохнулся, уткнувшись лицом в матрас.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Главной подозреваемой является 30-летняя мать ребенка, с женщиной работают следователи.

— Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Несмотря на то, что малыш умер почти месяц назад, информация об этом появилась только сегодня. В социальных сетях разошлись слухи о том, что тело нашли в пакете на улице, но эти данные не подтвердились.

В 2020 году 1 декабря на полигоне ТБО в Полетаево обнаружили шокирующую находку при разбое мусора. В картонной коробке и полиэтиленовом пакете лежал мертвый младенец. По предварительным данным, контейнер был вывезен из Коркино.

А в 2015 году в том же Полетаево в канаве нашли только что родившуюся девочку. Малышка была завернута в пакет, изъедена муравьями, засыпана сверху листвой, но жива. Ребенка нашли прохожие и передали в больницу. Позже удалось установить мать – ею оказалась молодая девушка. Нашелся и отец. Он уверял, что отношения с матерью ребенка были непродолжительными, и он даже подумать не мог о том, что она так избавится от новорожденного. История закончилась хорошо. Отец малышки оформил все документы и забрал дочку к себе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru