В Челябинске на крыше «Мегаполиса» закрылся Иглубар. В чем причина?

"Иглубар" работал в Челябинске с сентября 2021 года. Фото: РК "Мегаполис-Челябинск"/vk.com

В Челябинске закрылось модное в городе место для отдыха «Иглубар», работавшее на крыше «Мегаполиса» с осени прошлого года. Это купольные прозрачные беседки, которые сдавались в аренду. Зато филиал московской сети Igloobar открылся в Екатеринбурге – на крыше ТРК «КомсоМолл». Любители места обеспокоены – ресторан уехал насовсем?

— Пока ресторан закрылся, так как на кровле идет реконструкция. Ресторан откроется снова в феврале или чуть позже, — рассказал КП-Челябинск генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский.

Мы запросили комментарий в Igloobar, как только получим ответ, обязательно опубликуем.

Напомним, в РК «Мегаполис» продолжается масштабная реконструкция – обновляется фасад, входные группы. Сейчас рабочие ремонтируют вход в комплекс со стороны ДС «Юность». Ремонт затеяли, чтобы привести РК к общему, современному дизайну, который гармонично сочетается с открытым «Гастропарком» и новой набережной.

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