Возле границы челябинского городского бора ставят забор: рассказываем, зачем

Бывший спорткомплекс окружат забором Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске начали устанавливать ограждение возле городского бора и улицы Лесопарковой. За забором будут сносить аварийное здание спорткомплекса «Полет».

— Ограждение устанавливают по границам земельного участка, на котором будут проводить работы по демонтажу, — рассказала гендиректор девелоперской компании «Весна» Екатерина Цветкова. — Сами работы начнутся до конца этого года.

На освободившемся участке в «Весне» планируют начать новое строительство. Но что именно собираются возводить, пока не решили. По словам Екатерины Цветковой, концепцию будущей застройки определят только в 2023 году.

Ранее в Челябинске разрешили строительство жилого комплекса возле Института культуры. Горожане, тем не менее, надеются не допустить возведения одного из домов в ЖК. Они подали в суд на мэрию, чтобы остановить уплотнительную застройку.

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