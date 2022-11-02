Возле границы челябинского городского бора ставят забор: рассказываем, зачем

Бывший спорткомплекс окружат забором
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске начали устанавливать ограждение возле городского бора и улицы Лесопарковой. За забором будут сносить аварийное здание спорткомплекса «Полет».
— Ограждение устанавливают по границам земельного участка, на котором будут проводить работы по демонтажу, — рассказала гендиректор девелоперской компании «Весна» Екатерина Цветкова. — Сами работы начнутся до конца этого года.
На освободившемся участке в «Весне» планируют начать новое строительство. Но что именно собираются возводить, пока не решили. По словам Екатерины Цветковой, концепцию будущей застройки определят только в 2023 году.
Ранее в Челябинске разрешили строительство жилого комплекса возле Института культуры. Горожане, тем не менее, надеются не допустить возведения одного из домов в ЖК. Они подали в суд на мэрию, чтобы остановить уплотнительную застройку.
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