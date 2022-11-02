Возле ДС «Юность» в Челябинске построят амфитеатр за 4 млн рублей

Подрядчик приступит к работам сразу после подписания контракта

Администрация Центрального района Челябинска планирует построить амфитеатр возле дворца спорта «Юность». Подрядчику за работы готовы заплатить 3,9 млн рублей. Информация об аукционе появилась на официальном портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, амфитеатр необходимо построить в границах улиц Красной, Труда и Свердловского проспекта. Основным материалом для него послужит высококачественный железобетон серого цвета. Сиденье трибуны состоит из пяти досок хвойных пород твердой древесины. При этом они должны быть надежно зафиксированы с помощью креплений.

Иллюстрация: техзадание к аукциону

Подрядчик должен приступить к работам с момента заключения контракта. Сдать объект необходимо до 15 марта 2023 года.

В сентябре в сквере у дворца спорта «Юность» завершили установку памп трека — это искусственно созданный рельеф для катания на велосипеде, роликах и скейтборде. Общественное пространство стало одним из любимых мест для любителей экстрима.

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