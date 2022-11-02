Колонии Челябинской области займутся производством маскировочных сетей и мобильных кроватей для военных

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Учреждения ГУФСИН Челябинской области расширят перечень продукции, выпускаемой для нужд армии и флота. Заключенным предстоит дополнительно изготавливать маскировочные сети и мобильные кровати для полевых лагерей. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе рабочего визита на швейное производство, которое работает на базе исправительного учреждения №5.

— ГУФСИН в рамках мобилизационного задания также выполняет свои задачи. Часть объемов уже исполнены. Это амуниция, нательное белье, теплые вещи, спальные мешки. Сейчас мы договорились о поставках из предприятий ГУФСИН раскладных кроватей. Там, «за ленточкой», это очень востребовано в полевых условиях, — отметил Алексей Текслер.

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Как рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, ИК-5 специализируется на пошиве, в основном — формы и спецодежды.

— Кадры для производства ИК-5 вот уже почти 50 лет готовит профессиональное общеобразовательное учреждение № 238. За это время в нем получили профессию более 11 тысяч осужденных женщин, — уточнили в пресс-службе.

Губернатор также рассказал, что в настоящий момент на оборонных предприятиях значительно вырос объем заказов. Поэтому туда начали направлять осужденных по нетяжким статьям. Однако на работу берут только тех, у кого есть соответствующая квалификация и профессия.

Оснащение и амуницию для армии также делают частные предприятия. Они изготавливают бронежилеты, армейскую обувь, термобелье, походные спальники и другие необходимые на фронте вещи. Правительство региона оказывают производителям всю необходимую помощь.

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