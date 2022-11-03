Главный челябинский вуз передал мобилизованным более миллиона рублей

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Сотрудники Южно-Уральского государственного университета собрали более 1 млн рублей для челябинских мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Благодарю всех, кто принял участие в благотворительной акции, а это почти 800 человек. Уже сейчас мы приобретаем вещи для мобилизованных Челябинской области: теплую одежду, палатки, электрогенераторы, — объяснил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

Сбор средств для мобилзиованных челябинцев в ЮУрГУ продолжался в течение всего октября. Каждый сотрудник по своему желанию мог перечислить в фонд свой однодневный заработок.

Сам сбор начался с Александра Вагнера, который отправил деньги призывникам еще в начале частичной мобилизации.

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