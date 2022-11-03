В Челябинской области выставили на продажу отель на озере Тургояк

Фото: Авито

В Челябинской области выставили на продажу отель «Ильмен-Тау», который расположен на берегу озера Тургояк. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

— Коммерческая недвижимость, гостиница, площадь 1070 кв. м, два этажа. Офисная отделка, автономное отопление, отдельный вход, — указано в объявлении.

За объект потенциальному покупателю придется отдать 57 миллионов рублей. Именно такая стоимость указана в объявлении.

Ранее стало известно о том, что в Челябинске построят амфитеатр возле дворца спорта «Юность». Подрядчику за работы готовы заплатить 3,9 млн рублей. Информация об аукционе появилась на официальном портале Госзакупок.

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