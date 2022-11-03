Снаряд попал в крышу детсада, который ремонтировали в Ясиноватой при поддержке Челябинской области

Фото: ЯЛантратова#ДОБРО/t.me

В Ясиноватой снаряд задел крышу одного из детских садов, которые ремонтировали специалисты из Челябинской области. Оказалась пробита кровля, поврежден один из лестничных пролетов, но люди не пострадали. Об обстреле ВСУ сообщила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова, которая следит за восстановлением школ, больниц и детских садов в Донбассе.

— В этом детском саду мы были с губернатором летом. Область его почти восстановила, детсад готовили к сдаче, — посетовала депутат. — В этот раз пробило кровлю детсада, ракеты прошли сквозь. Нужен опять ремонт.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ездил в Ясиноватую в конце августа, чтобы проверить, готовы ли школы и детские сады к новому учебному году. Одновременно глава региона велел направить дополнительное финансирование на покупку оборудования для образовательных учреждений Ясиноватой, в том числе интерактивной классной доски.

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