Жителей Челябинской области попросили далеко не ездить в выходные

Автомобилистам рекомендуют провести выходные дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГИБДД попросили жителей Челябинской области отложить длительные поездки из-за повышенной опасности на дорогах. Проблемы могут возникнуть из-за снегопадов, которые уже начались и будут продолжаться в ближайшие дни.

Главным фактором риска называют увеличение тормозного пути на скользкой дороге. Поэтому водителям, которые никак не смогут остаться дома, советуют особенно аккуратно соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

— В случае ухудшения погодных условий на всех автодорогах федерального и областного значения будут выделены 25 дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы, — пообещали в управлении ГИБДД по Челябинской области.

По прогнозу метеорологов, снегопады не прекратятся как минимум до 5 ноября. При этом будет дуть ощутимый, до 10 метров в секунду, ветер.

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