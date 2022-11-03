Матвиенко наградила челябинскую школьницу за спасение выпавшего из окна ребенка

Екатерина Юльтимирова мечтает работает психологом в МЧС. Скриншот: Совет Федерации / Vk.com

В Совете Федерации в четверг, 3 ноября, прошла церемония награждения детей, которые совершили героические поступки. Медаль «за проявленное мужество» получила 15-летняя Екатерина Юльтимирова из Челябинска. Награду ей вручила председатель СФ Валентина Матвиенко.

На церемонии напомнили, что школьница спасла двухлетнюю девочку. В июле этого года Екатерина гуляла вместе с подругами и заметила в окне третьего этажа маленького ребенка. Двухлетняя кроха выглядывала на улицу, опираясь на москитную сетку.

В итоге ребенок выпал из окна, но школьница не растерялась и поймала малышку в воздухе. Обе девочки не получили травм и отделались легким испугом.

Ранее за спасение ребенка юную челябинку благодарили глава Металлургического района Сергей Кочетков, представители полиции и МЧС, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Похожий случай в Челябинской области произошел в январе 2020 года. В Озерске мужчина поймал первоклассника, который слетел с водосточной трубы между вторым и третьим этажом. При падении мальчик получил легкий вывих левой ноги.

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