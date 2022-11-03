Челябинская 11-летняя кикбоксерша выиграла международное соревнование

Фото: Клуб «Боец» / ВКонтакте

11-летняя Саша Карманова из Челябинска стала победителем на международных соревнованиях по кикбоксингу. Как пишет издание hornews.com, при весе в 32 килограмма, сила удара девочки по данным силометра — 108 килограмм.

— Александра Михайловна занимается уже седьмой год, она пришла ко мне в пять с половиной лет. Занимается каждый день по три-четыре часа, это во время учебного года, а на каникулах приходит на две тренировки — утром и вечером, — рассказывает изданию тренер девочки Ольга Шаталина.

Саша выступала на международном кубке по кикбоксингу в Кемерово. Она выиграла все три боя в своей весовой категории. При этом, паралелльно тренировкам по кикбоксингу, Саша еще учится на «хорошо» и «отлично», занимает пост президента класса, а также учит китайский язык, рисует и поет.

Ранее в Совете Федерации прошла церемония награждения детей, которые совершили героические поступки. Медаль «за проявленное мужество» получила 15-летняя Екатерина Юльтимирова из Челябинска. Награду ей вручила председатель СФ Валентина Матвиенко.

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