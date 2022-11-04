В Челябинске заканчивается строительство новой детской трассы

Фото: Наталья Котова / Telegram

В Челябинске заканчивается строительство новой трассы в детско-юношеской спортивной школе по техническим видам спорта. Об этом рассказала мэр города Наталья Котова.

— В течение ноября установим новое ограждение, освещение и введём объект в эксплуатацию. Проект реализован по программе «Инициативное бюджетирование», — пишет глава города в своих социальных сетях.

Сейчас в школе обучаются 1329 человек. Кроме картинга, дети обучаются по программам автомобильное многоборье, авиамоделирование, 3D- моделирование и фитнес-аэробика.

Ранее 11-летняя Саша Карманова из Челябинска стала победителем на международных соревнованиях по кикбоксингу. Сила удара девочки, при весе в 32 килограмма, составляет почти 108 килограмм.

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