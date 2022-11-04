В центре Челябинске выставили на продажу известную кофейню

Фото: Фабрика кофе / ВКонтакте

В Челябинске выставили на продажу кофейню «Фабрика кофе», расположенную в центре города. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Продам готовый бизнес (общепит, кафе) в центре города. Адрес: проспект Ленина, 68. Цена 3,5 миллиона рублей, — указано в объявлении.

Точная причина продажи бизнеса неизвестна. Заведение открылось еще в 2014 году и продолжают работу.

Ранее в Челябинской области выставили на продажу отель «Ильмен-Тау», который расположен на берегу озера Тургояк. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

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