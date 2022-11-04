Женщина и ребенок пострадали в ДТП с маршруткой в центре Челябинска

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Днем в пятницу, 4 ноября, на Свердловском проспекте возле храма Александра Невского столкнулись маршрутный ПАЗ № 22 и автомобиль Fiat. Как рассказали КП-Челябинск в ГИБДД города, в момент аварии оба автомобиля двигались в сторону проспекта Ленина.

— Пострадали пассажиры автомобиля: 10-летний ребенок и женщина, — сообщили в ГИБДД, уточнив, что травмы не серьезные.

29-летний водитель иномарки и 43-летний маршрутчик не пострадали. Также в ПАЗике были пассажиры — с ними все в порядке.

Обстоятельства ДТП уточняются. Тем временем Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными во время снегопада:

— Помните, тормозной путь автомобиля на заснеженной, скользкой дороге возрастает в разы. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением транспортного средства.

Из-за снегопада и дорожного ремонта сложная ситуация на автодороге Меридиан. Участок от проспекта Ленина до въезда в Ленинский район стоит в пробке. Там под мостами идет ремонт трамвайных путей.

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