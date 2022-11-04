«Как объединились люди во главе с Мининым и Пожарским»: в День народного единства в Челябинске прошел общегородской молебен

Фото: Кафедральный собор Рождества Христова/vk.com

Возле строящегося кафедрального собора Рождества Христова прошел общегородской молебен, посвященный Дню народного единства и Казанской иконе Божией Матери. Такое сочетание не случайно. Во время освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году отряды народного ополчения принесли с собой Казанскую икону Божией Матери.

— Наша Родина всегда живет очень непросто. И сейчас мы с вами переживаем тоже не самые простые времена. И конечно же, эти времена напоминают нам о том, что мы должны объединиться, — отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, который возглавил богослужение. — С молитвой Царице Небесной люди шли освобождать свое Отечество.

Владыка напомнил, как люди объединились во главе с Мининым и Пожарским, как объединились люди во время Отечественной войны 1812 года, как огромная страна встала в единении во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

— И я призываю всех нас: давайте вознесем крепкую молитву Царице Небесной и попросим ее о том, чтобы она хранила Россию, наше Отечество. Чтобы она хранила наших воинов, которые сейчас отстаивают правду Божию на полях сражений. Чтобы нас всех умудрила и объединила, чтобы мы все делали для того, чтобы Россия была великой, славной и несла правду всему миру, — добавил он.

Он также отметил, что общими усилиями можно сделать многое. Так, Челябинск становится все краше, строится прекрасный новый кафедральный собор. А трагические события способствуют единению.

В рамках празднования Дня народного единства в парке Гагарина состоялись историческая реконструкция событий 1612 года и концерт «Мы вместе». Там же работал пункт приема посылок и писем на передовую для поддержки солдат армии РФ и жителей ДНР и ЛНР. Подарки для военнослужащих также принимали в ТРК «Горки». А после 18:00 на челябинской телебашне включится праздничная подсветка: российский триколор, герб и надпись #мывместе.

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