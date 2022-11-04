В День народного единства в Челябинске проведут историческую реконструкцию и напишут письма солдатам

Празднования пройдут в ТРК «Горки» и парке Гагарина Фото: архив КП

В пятницу, 4 ноября, в Челябинске и по всей России отмечается День народного единства. Большинство горожан будут отдыхать три дня. К сожалению, погода не благоволит поездкам за город, — ГИБДД рекомендовала автомобилистам воздержаться от поездок на большие расстояния.

Поэтому предлагаем провести время в городе! С 13:00 до 17:00 в ТРК «Горки» пройдет акция #МЫВМЕСТЕ, где все желающие смогут передать волонтерам подарки для военнослужащих.

А в 14:00 состоится концерт «Мы вместе» в парке им. Ю. А. Гагарина. На главной сцене творческие коллективы покажут многонациональную культуру народов России. Через час, в 15:00 на площадке у фонтана стартует историческая реконструкция событий 1612 года, положивших начало становления независимой России.

— Во время мероприятия «Мы вместе» на территории парка будет развернут пункт приема посылок и писем на передовую для поддержки солдат армии РФ и жителей ДНР и ЛНР, — сообщили в администрации Челябинска.

В кинотеатрах бесплатно покажут тематические фильмы. Полная афиша праздничных мероприятий, — в нашем материале.

Праздничный день в городе завершится тематический подсветкой на телебашне. Российский триколор, герб, надпись #мывместе засияют в 18:00.

Афиша: администрация Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила горожан с Днем народного единства:

— Сегодня в Челябинске, как и на всей территории России, проходят торжественные и праздничные мероприятия, посвященные памяти о событиях далекого 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от интервентов.

Этот особенный день символизирует собой главные народные ценности — гражданскую свободу, мир и согласие людей разных национальностей и вероисповеданий. Мы живем в большом и многонациональном городе, и сегодня, как никогда, важно быть вместе и действовать сплочённо. От каждого из нас зависит, в каком городе и в какой стране мы будем жить, каким будет наше будущее.

Желаю вам и вашим близким семейного счастья, радости и множества приятных событий! Успехов в труде во имя общего блага, мира, добра и благополучия всем вам!

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