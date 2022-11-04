Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора по случаю Дня народного единства

Российский триколор, герб, надпись #мывместе засияют на башне вечером 4 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 4 ноября, Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр поздравляет жителей и гостей города с Днем народного единства и включит праздничную подсветку. Полюбоваться ею можно с 18:00.

— Российский триколор, герб, надпись #мывместе засияют на башне вечером 4 ноября, — рассказала КП-Челябинск начальник отдела развития филиала РТРС Олеся Попова. — День народного единства одновременно молодой и самый старый праздник, основанный на сплочении и народном единении. Сила российского народа — в единстве, способность объединяться в трудную минуту — отличительная черта жителей нашей страны.

Напомним, праздничная подсветка, превратившая Челябинскую телебашню в городскую достопримечательность, появилась в 2019 году. Филиал РТРС постоянно радует челябинцев необычной подсветкой. Так, в День семьи, любви и верности на ней «распустились» ромашки и сердечки. В декабре прошлого года «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью организовала акцию «Башня вакцинации». А в честь Дня Государственного флага Российской Федерации она засияла бело-сине-красными огнями. В поддержку II международного форума по сохранению амурских тигров телебашня засияла полосатым окрасом. Также на ней устраивали баттл для фанатов хоккея.

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