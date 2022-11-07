Водители застряли в многокилометровой пробке на трассе М-5 около Миасса

Фото: Трасса М5 Уфа-Челябинск/vk.com

В Челябинской области вечером 6 ноября образовалась огромная пробка. Многокилометровый затор выстроился на трассе М-5 в окрестностях Миасса.

– На Челябинск до светофора едем уже 40 минут, — рассказал один из застрявших на участке водителей в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» во «ВКонтакте».

Никаких аварий или экстренных ремонтных работ на проблемном отрезке дороги не заметили. Не было и внезапного ухудшения погоды.

По сообщениям очевидцев, причиной затруднений стал светофор, пропускающий машины лишь короткими интервалами. Автомобильный поток оказался интенсивным, все желающие не успевали проехать на разрешающий сигнал, вынуждены были стоять и ждать.

Ранее в Челябинске столкнулись иномарка и маршрутный ПАЗ. Пострадали женщина и ребенок.

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