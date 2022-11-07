«Надо убирать либо подсыпать»: в Челябинске подналягут на очистку дворов и тротуаров от снега

особое внимание должны уделить дворам и остановкам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске проверят, хорошо ли дворы очищены от снега и наледи. Инспекцию проведут сотрудники городского управления ЖКХ. Если где-то обнаружится гололед или сугробы, составят акты и передадут в Госжилинспекцию и управление благоустройства. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Челябинцы жалуются на снег и лед на тротуарах, и вице-мэр признал, что проблема существует.

— В конце недели, в период обильного снегопада управляющие компании выводили на уборку дворов от 900 до 1400 дворников и до 40 единиц техники. Большое количество управляющих компаний поработали в выходные, приведя в порядок выходы из подъездов и тротуары. Но, к сожалению, есть управляющие компании, которые не столь ответственно подошли к этому вопросу, — посетовал Александр Астахов.

Он добавил, что чисткой снега в Челябинске не ограничатся, на тротуарах применят реагенты.

— На этой неделе из-за плюсовых дневных температур сделаем акцент на обработку противогололедными материалами тротуаров, выходов из домов, арочных пространств, — пообещал замглавы города.

— Надо убирать либо подсыпать, — распорядилась мэр Наталья Котова. — С прилотковой части снег однозначно вывозим. Не ждем, когда растает. Остановки очищаем, потому что качество уборки некоторых остановок оставляет желать лучшего. Парковочные карманы не везде подчищены.

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