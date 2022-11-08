В Челябинске продают зону отдыха на берегу водохранилища за миллиард рублей

У зоны отдыха должен появиться мост через Шершни. Фото: Авито

В Челябинске выставили на продажу участок под зону отдыха за один миллиард рублей. Как указано в объявлении, территория расположена на берегу Шершневского водохранилища.

— Предлагается к продаже индивидуальная недвижимость — редкий уникальный земельный участок площадью 5,1 гектар на берегу Шершневского водохранилища, — пишут в объявлении на «Авито».

Как подчеркивает продавец, объект расположен на историческом перекрестке. Кроме того, рядом с продаваемой территорией запланировано строительство моста через Шершневское водохранилище.

Ранее в Челябинске выставили на продажу кофейню «Фабрика кофе», расположенную в центре города. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

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