В Челябинской области будут выплачивать соцподдержку на детей с редкими заболеваниями

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В Челябинской области начнут выплачивать дополнительное пособие семьям с детьми, больными ихтиозом или буллезным эпидермолизом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

— Право на выплату имеет один из родителей (иной законный представитель) на каждого совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 лет, страдающего ихтиозом или буллезным эпидермолизом. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Как добавили в минсоце, выплата будет предоставляться до того, как ребенку, на чье имя она положена, не исполнится 18 лет. Решение о подобной мере поддержки принял губернатор Алексей Текслер.

Также в Челябинске продолжают принимать заявки на пособия детям мобилизованных. К последнему рабочему дню на минувшей неделе зарегистрировали свыше тысячи обращений.

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