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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:51

В Челябинске подали более тысячи заявлений на выплату детям мобилизованных

Пособие составляет 20 тыс. рублей
Елена КОЛЧИНА
Заявления от семей мобилизованных принимают уже месяц

Заявления от семей мобилизованных принимают уже месяц

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжают принимать заявки на пособия детям мобилизованных. К последнему рабочему дню на минувшей неделе зарегистрировали свыше тысячи обращений.

— По состоянию на 3 ноября оформлено 1198 заявлений по выплате на детей, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, новое пособие в регионе ввели с 7 октября. Это не регулярная, а единовременная выплата. На каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного мужчины полагается по 20 тыс. рублей.

За выплатой можно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, ранее мы рассказывали, какие документы для этого нужны.

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