В Челябинске подали более тысячи заявлений на выплату детям мобилизованных

Заявления от семей мобилизованных принимают уже месяц
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске продолжают принимать заявки на пособия детям мобилизованных. К последнему рабочему дню на минувшей неделе зарегистрировали свыше тысячи обращений.
— По состоянию на 3 ноября оформлено 1198 заявлений по выплате на детей, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
Напомним, новое пособие в регионе ввели с 7 октября. Это не регулярная, а единовременная выплата. На каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного мужчины полагается по 20 тыс. рублей.
За выплатой можно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, ранее мы рассказывали, какие документы для этого нужны.
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