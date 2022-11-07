В Челябинске подали более тысячи заявлений на выплату детям мобилизованных

Заявления от семей мобилизованных принимают уже месяц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжают принимать заявки на пособия детям мобилизованных. К последнему рабочему дню на минувшей неделе зарегистрировали свыше тысячи обращений.

— По состоянию на 3 ноября оформлено 1198 заявлений по выплате на детей, — сообщил на совещании в мэрии замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, новое пособие в регионе ввели с 7 октября. Это не регулярная, а единовременная выплата. На каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного мужчины полагается по 20 тыс. рублей.

За выплатой можно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, ранее мы рассказывали, какие документы для этого нужны.

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