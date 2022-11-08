В Копейске выставили на продажу озеро в центре города

Фото: Авито

В центре Копейска продают целое озеро. Как указано в объявлении на сайте «Авито», водоем расположен на берегу досугового комплекса «Бассейка», который также входит в объявление.

— Продам готовый раскрученный и доходный бизнес — досуговый комплекс «Бассейка» с водоемом, пляжем, банями в самом центре города. Коммуникации: газ, вода, электричество, к базе ведет асфальтированная дорога, — пишет автор объявления.

За весь комплекс покупателю придется выложить 12 миллионов рублей — по мнению продавца вложения окупятся в течение трех-четырех лет. В качестве преимуществ указано, что в водоеме водится рыба и раки.

Ранее на «Авито» выставили на продажу участок под зону отдыха за один миллиард рублей. Как указано в объявлении, территория расположена на берегу Шершневского водохранилища.

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