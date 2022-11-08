В Челябинской области зарегистрировали максимальное с начала года количество свободных вакансий

На учете по безработице стоят 14 тыс. южноуральцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области безработными официально признаны 14 тыс. человек. Данные о рынке труда опубликовала региональная Контрольно-счетная палата.

По сведениям КСП, показатель безработицы в начале ноября казался самым низким с начала года. Месяцем раньше безработными были 16 тыс. южноуральцев, а в январе — 21 тыс. человек.

Уровень безработицы в Челябинской области сейчас оценивают в 0,8%. Для сравнения, в том же периоде прошлого года он равнялся 1%.

Стоит отметить, что статистика учитывает не всех южноуральцев, которые по каким-то причинам не работают, а только тех, кто зарегистрировался в службе занятости.

Количество свободных вакансий при этом выросло. В октябре и начале ноября оно достигло максимальных значений за год — 41 тыс. мест.

Напомним, у соискателей в Челябинской области на 68% вырос спрос на вакансии в оборонной сфере.

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