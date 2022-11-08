За 2022 год в Челябинске вредные выбросы снизились на 22 процента

Схожий результат заметили и в Магнитогорске Фото: Андрей АБРАМОВ

За 2022 год в Челябинске вредные выбросы снизились почти на 22 процента, а в Магнитогорске — почти на 8. Об этом стало известно в ходе специального заседания по экологии в региональном заксобрании.

— Южный Урал является лидером по созданию «умной» системы экомониторинга, у нас впервые в стране разработали и региональный экологический стандарт, с более жесткими требованиями, чем по существующим нормативам. Результат налицо — в Челябинске за год выбросы снижены на 21,7 %, в Магнитогорске — на 7,9 %, — говорит замгубернатора региона Александр Козлов.

Помимо экостандарта, ситуацию также улучшает федеральный проект «Чистый воздух». Напомним, что Челябинск и Магнитогорск входят в 12 российских городов-участников. В них идет эксперимент по квотированию опасных выбросов.

Ранее правительство Челябинской области приняло решение реализовать проект по развитию туристической инфраструктуры озера Тургояк. Это поможет сохранить одно из главных достопримечательностей региона.

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