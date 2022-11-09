В челябинском аэропорту запускается новый рейс в Москву

Рейсы будут летать в аэропорт Внуково Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра, 10 ноября, из Челябинска в Москву можно будет улететь на дополнительном рейсе от авиакомпании «России». Об этом рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.

— Первый рейс по маршруту Челябинск—Москва авиакомпания «Россия» выполнит уже в этот четверг, 10 ноября. Точка прибытия — аэропорт Внуково, — объяснили в аэропорте.

Рейс будет осуществляться ежедневно — вылет в Москву в 16:15, а прилет из столицы в 15:15. Для направления авиакомпания «Россия» будет использовать самолеты Airbus A319.

О том, что авиакомпания «Россия» переводит свои московские рейсы в аэропорт Внуково было заявлено в начале октября. Раньше самолеты прибывали в Шереметьево.

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