Новый перекресток на Университетской Набережной в Челябинске оборудовали светофорами

Новые светофоры уже работают Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске появились светофоры на пересечении улиц Наркома Малышева и Университетской Набережной. Участок, где раньше стоял разделительный забор, превращают в работающий перекресток.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Часть разделяющего дорогу ограждения решили убрать после многочисленных жалоб горожан. Жители микрорайона «Академ Riverside» требовали открыть поворот с улицы Наркома Малышева на Университетскую Набережную, чтобы не приходилось проезжать два лишних километра, огибая забор.

Как сообщают жители микрорайона, с появлением нового светофора убрали тот, что стоял на пешеходном переходе по соседству. Но люди по-прежнему переходят дорогу в привычном месте, тем более, что светофор там сняли, а зебру оставили.

Люди все еще пользуются старым переходом Фото: Ольга ЩАПИНА

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