В Челябинске продают счастливую елку за 5 миллионов рублей

Елка собрана из золотых подков
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске выставили на продажу счастливую елку за пять миллионов рублей. Соответствующее объявление за небольшое искусственное дерево появилось на сайте «Авито».
— Счастливая елка из найденных подков, — лаконично пишет автор в описании к объявлению на «Авито».
Фото: «Авито»
Причина продажи неизвестна. Также непонятно откуда возникло ценообразование на новогоднюю елку из подков.
Ранее через «Авито» выставили на продажу досуговый комплекс «Бассейка» в центре Копейска. В комплект входит целое небольшое озеро.
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