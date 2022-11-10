В Челябинске продают счастливую елку за 5 миллионов рублей

Елка собрана из золотых подков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске выставили на продажу счастливую елку за пять миллионов рублей. Соответствующее объявление за небольшое искусственное дерево появилось на сайте «Авито».

— Счастливая елка из найденных подков, — лаконично пишет автор в описании к объявлению на «Авито».

Фото: «Авито»

Причина продажи неизвестна. Также непонятно откуда возникло ценообразование на новогоднюю елку из подков.

Ранее через «Авито» выставили на продажу досуговый комплекс «Бассейка» в центре Копейска. В комплект входит целое небольшое озеро.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru