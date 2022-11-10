«Спасибо за наше спасение»: туристы из Уфы поблагодарили челябинских спасателей, отыскавших их на болоте

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Туристы из Башкортостана, которых две недели назад спасли в Челябинской области, поблагодарили спасателей и полицейских из Кыштыма, а также диспетчеров службы 112. На заслуги сотрудников экстренных служб решили обратить внимание областного правительства — именно туда прислали письмо вырученные из беды путешественники.

— Хотели бы выразить огромное спасибо за наше спасение, огромную доброту и профессионализм, — говорится в послании от семьи Поповых.

Напомним, жители Уфы заблудились в окрестностях Кыштыма в конце октября. Супруги хотели осмотреть гору Сугомак. Они доверились навигатору, который вывел их на неудачную тропу, а вскоре сбились с дороги и заблудились.

Туристы пытались найти правильный путь до темноты. Мобильный телефон не принимал сигнал, и дозвониться до службы спасения удалось только вечером. Спасатели бросились прочесывать местность и через некоторое время отыскали туристов на безлюдном заболоченном участке. Уфимцев эвакуировали из леса. Путешественники устали и замерзли, но медицинская помощь им не понадобилась.

— Стресс, боль, проблемы - во время ЧП не до того, а потом забывается, уходит в прошлое, уже не беспокоит. Но когда благодарность доходит до адресата, это вызывает самые теплые чувства, — прокомментировали письмо от спасенной семьи в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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