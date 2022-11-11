Как на «Снегире»: «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск «долетит» до курорта «Абзаково»

С «Ласточки» туристы смогут пересесть на автобус
Фото: Евгения ГУСЕВА
Электричку «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск планируется продлить до станции Новоабзаково, откуда туристы смогут добраться до горнолыжного «Абзаково».
По такому маршруту она будет ходить по выходным в зимний период. Об этом рассказал журналисту КП-Челябинск генеральный директор «Свердловской пригородной компании» Павел Кутловский.
Мультимодальный маршрут организуют по аналогии со «Снегирем», который уже несколько лет курсирует в «Солнечную долину». От железнодорожной станции до курорта туристов заберет автобус. Прорабатывается вопрос о скидках на ски-пасс для пассажиров «Ласточки».
Точную дату запуска обновленного маршрута пока не называют.
Напомним, сегодня, 11 ноября, из Челябинска запустили дизель-поезд «Орлан» в Екатеринбург.
Как рассказали в Миндортрансе Челябинской области, совместно с «Башкирской пригородной компанией», в середине 2023 года планируется запустить «Ласточку» из Уфы до Магнитогорска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru