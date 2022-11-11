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НовостиОбщество11 ноября 2022 5:07

Как на «Снегире»: «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск «долетит» до курорта «Абзаково»

Электричку «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск по выходным продлят до Новоабзаково
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
С «Ласточки» туристы смогут пересесть на автобус

С «Ласточки» туристы смогут пересесть на автобус

Фото: Евгения ГУСЕВА

Электричку «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск планируется продлить до станции Новоабзаково, откуда туристы смогут добраться до горнолыжного «Абзаково».

По такому маршруту она будет ходить по выходным в зимний период. Об этом рассказал журналисту КП-Челябинск генеральный директор «Свердловской пригородной компании» Павел Кутловский.

Мультимодальный маршрут организуют по аналогии со «Снегирем», который уже несколько лет курсирует в «Солнечную долину». От железнодорожной станции до курорта туристов заберет автобус. Прорабатывается вопрос о скидках на ски-пасс для пассажиров «Ласточки».

Точную дату запуска обновленного маршрута пока не называют.

Напомним, сегодня, 11 ноября, из Челябинска запустили дизель-поезд «Орлан» в Екатеринбург.

Как рассказали в Миндортрансе Челябинской области, совместно с «Башкирской пригородной компанией», в середине 2023 года планируется запустить «Ласточку» из Уфы до Магнитогорска.

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