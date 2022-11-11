Количество рейсов поезда «Орлан», запущенного между Челябинском и Екатеринбургом, могут увеличить

Фото: Эдуард Фадюшин Фото: «Подслушано Кондрово»

Расписание поезда «Орлан», который с 11 ноября начал курсировать между Челябинском и Екатеринбургом, могут скорректировать. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в министерствах транспорта Челябинской и Свердловской областей собираются пристально следить за востребованностью маршрута и отзывами пассажиров. По итогам наблюдений решат, нужно ли менять время отправления рейсов и стоит ли запустить по маршруту второй «Орлан».

В первом выехавшем из Челябинска в Екатеринбург поезде остались свободные места. Из 133 билетов купили 105.

Напомним, время в пути на «Орлане» между двумя соседними областными центрами составляет почти 4 часа. В «Свердловской пригородной компании» считают, что дизельный рельсовый автобус составит конкуренцию автомобильному транспорту, ведь он не стоит в пробках и работает в любую погоду.

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