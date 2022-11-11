В Челябинск вернутся автобусы-гармошки

Последний раз челябинцы видели такие автобусы в нулевых. Фото: Челябинский транспорт / ВКонтакте

На улицы Челябинска возвращают автобусы-гармошки. Как указано на сайте госзакупок, новые машины особо большого класса будут работать по будням в часы пик.

Как указно в документации к контракту, победитель торгов с 1 декабря обязан выводить на маршрут № 64 24 автобуса большого класса, а по будням 3 особо большого класса. Именно они и представляют собой гармошки, которые недавно снова заметили на улицах.

Последний раз челябинцы могли видеть такие автобусы на дорогах города еще в нулевых. Затем уже после 2011 года машины полностью убрали с городских маршрутов, объяснив это нерентабельностью затрат на топливо.

Ранее из Челябинска в Екатеринбург запустили дизель-поезд «Орлан». Его также называют рельсовым автобусом. Первый рейс отправился 11 ноября точно по расписанию — в 06:52.

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