В челябинском аэропорту больше десятка рейсов задержали из-за непогоды

На работу аэропорта повлияла погода Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту Челябинска ночью 13 ноября, а также утром 14 ноября задержали более 10 рейсов. Причина — мокрый снег и образование гололедицы.

О возможных изменениях в расписании в аэропорту предупреждали еще накануне.

—Ведется обработка взлетно-посадочной полосы. Просим перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время, — заявили в «Челябинском авиапредприятии».

С опозданием в Челябинске приземлились самолеты из Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Новосибирский и екатеринбургский самолеты задержались на 4 часа, нижегородский на полтора.

Позже намеченного из Челябинска отправили авиарейсы в Москву, Сочи, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и Сургут. Самая существенная задержка у новосибирского рейса — шесть часов.

Согласно табло аэропорта, к 8:00 14 ноября удалось вернуться к нормальному графику, новых задержек в расписании пока нет.

Напомним, 14 ноября в Челябинской области прогнозируют продолжение снегопадов и гололедицы.

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